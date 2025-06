La scelta politica di Coop | Via i prodotti israeliani E rilancia con la Gaza Cola

In un gesto di solidarietà e impegno sociale, Coop Alleanza 3.0 decide di fare una scelta politica forte: rimuovere dai suoi scaffali prodotti israeliani in otto regioni italiane e promuovere la Gaza Cola, un'iniziativa che unisce consumo consapevole a azione concreta. Non solo si prende una posizione, ma si contribuisce attivamente alla ricostruzione di un ospedale nella Striscia di Gaza. Una decisione che invita tutti a riflettere sul potere delle scelte quotidiane.

Coop Alleanza 3.0 rimuove dai suoi scaffali in otto regioni italiane alcuni prodotti israeliani e mette invece in vendita la Gaza Cola, perché "non si può rimanere indifferenti davanti alle violenze in corso nella Striscia di Gaza ". Non solo: il ricavato delle vendite della Gaza Cola contribuirà alla ricostruzione di un ospedale nella Striscia. A essere rimossi dai ripiani all'interno dei supermercati sono alcune referenze di arachidi e di salsa Tahina, prodotte in Israele, e gli articoli a marchio Sodastream. Quella presa dalla più grande fra le cooperative di consumatori è una scelta politica, volta "a dare un segnale di coerenza", sottolinea Coop, rispetto all'escalation in Medio Oriente.

