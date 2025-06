La rivoluzione della viabilità a Codogno | viale Zara sarà a senso unico in via Dante sosta a pagamento Ecco la mappa dei cambiamenti

Preparati a scoprire i nuovi cambiamenti nella viabilità di Codogno, dal senso unico in viale Zara alla sosta a pagamento in via Dante. Dopo il Tavolo tecnico del 17 giugno, l’amministrazione ha approvato un piano che rivoluzionerà il traffico cittadino, rendendo le strade più sicure e funzionali per tutti. Ecco la mappa dei principali interventi che entreranno in vigore nei prossimi giorni!

Codogno (Lodi), 25 giugno 2025 – Rivoluzione in vista per la viabilità dopo il Tavolo tecnico del 17 giugno che ha portato la Giunta a mettere nero su bianco alcuni cambiamenti che diventeranno operativi nei prossimi giorni. La task force composta da Amministratori comunali, funzionari dell’Ufficio tecnico e agenti della Polizia locale ha introdotto diverse variazioni. Somaglia, travolge un ciclista e scappa: è caccia al pirata della strada Viale Zara . Innanzitutto viale Zara diventerà a senso unico con direzione obbligata da viale Albino a via Pola, decisione presa in quanto la sosta selvaggia non permette ormai da tempo il defluire del traffico in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La rivoluzione della viabilità a Codogno: viale Zara sarà a senso unico, in via Dante sosta a pagamento. Ecco la mappa dei cambiamenti

