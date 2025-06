La Riviera come Hollywood fan in delirio per Can Yaman Svelato Sandokan ora tocca a Mare Fuori

Un evento che ha fatto sognare i presenti e riscoprire il fascino senza tempo della nostra terra, unendo star internazionali e fan entusiasti in un’atmosfera di pura magia. Riccione si conferma ancora una volta come capitale del divertimento e della cultura, pronta a scrivere un nuovo capitolo di emozioni da ricordare per sempre.

Una giornata da ricordare per Riccione e per i fan della serialità internazionale. Martedì, 24 giugno, la Perla verde ha accolto con entusiasmo travolgente l’attore turco Can Yaman, protagonista della nuova serie Sandokan, che è stata presentata in anteprima nella gremitissima Sala Concordia del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - La Riviera come Hollywood, fan in delirio per Can Yaman. Svelato Sandokan, ora tocca a Mare Fuori

In questa notizia si parla di: yaman - sandokan - riviera - hollywood

Can Yaman: “I miei fan mi seguono ovunque. Con Sandokan spero di conquistare gli Stati Uniti e i Paesi del Nord” - Can Yaman, uno dei volti più amati della televisione, è tornato a far parlare di sé come protagonista della serie

#Sandokan #CanYaman Vai su X

Attesissimo arrivo di Can a Riccione... SAVE THE DATE 24 Giugno #CanYaman #LuxVide #Sandokan Vai su Facebook

La Riviera come Hollywood, fan in delirio per Can Yaman. Svelato Sandokan, ora tocca a Mare Fuori; Sandokan, Yaman sulle orme di Kabir Bedi nella serie girata anche in Calabria; Perla Verde blindata per l'arrivo di Can Yaman. Il divo turco presenterà in anteprima 'Sandokan'.

Riccione, bagno di folla per Can Yaman: oggi arriva il divo hollywoodiano Kevin Spacey - Oggi, giovedì 25 giugno, sarà una giornata da ricordare per Riccione e per i fan della serialità internazionale. Da chiamamicitta.it

Fan in delirio per Can Yaman a Riccione. Il divo sarà Sandokan: “Un sogno dopo 5 anni” - Con lui un grande cast: Alessandro Preziosi, che interpreterà Yanez, e Alana Bloor, la perla di Labuan. Lo riporta msn.com