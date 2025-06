La rinascita dopo la violenza e la devastazione la famiglia De Filippis riparte | Atto di fede nel territorio

la violenza e la devastazione subite, ma anche la ferma volontà di ricostruire e rinascere. Per i De Filippis, riaprire quella saracinesca non è solo un gesto pratico, ma un simbolo di speranza e resilienza, un atto di fede nel futuro di Apricena e di tutta la provincia. Un nuovo inizio che testimonia come, anche nelle difficoltà più profonde, si possa ritrovare la forza di ripartire con coraggio e determinazione.

Rialzare quella saracinesca e avviare un nuovo corso dell'attività, per la famiglia De Filippis, di Apricena, è "un grande atto di fede nei confronti della città e dell'intera provincia". Nelle menti dei fratelli Pio e Antonio, e in quella del padre Leonardo, sono ancora impresse le immagini di.

La rinascita dopo la violenza e la devastazione, la famiglia De Filippis riparte: Atto di fede nel territorio.

