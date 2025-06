La ricetta della Meloni per la Difesa Se vuoi la pace prepara la guerra

Nel tumulto delle tensioni internazionali, le parole di leader e politici dipingono un quadro complesso di diplomazia, deterrenza e valori condivisi. Tra dichiarazioni di guerra e appelli alla pace, il panorama globale si prepara a nuove sfide e alleanze. La scena internazionale si muove veloce, lasciando intendere che il futuro dipenderĂ dalle scelte di oggi. Continua a leggere per scoprire come questi eventi plasmeranno il nostro domani.

Il premier in Senato in vista del Consiglio europeo: «Le armi non servono per attaccare, ma per la deterrenza I nostri valori non si difendono da soli». Polemica la Schlein: «In 2.000 anni il mondo ha fatto passi avanti».. Il segretario generale della Nato Rutte al vertice dell’Aia: «Mosca non è l’unica minaccia». Trump: «Vado dai miei amici europei, darò la definizione esatta dell’articolo 5».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La ricetta della Meloni per la Difesa «Se vuoi la pace, prepara la guerra»

Meloni in Senato spinge sulla difesa: "Se vuoi la pace, prepara la guerra" - In un quadro internazionale in rapido fermento, Meloni al Senato si impegna a difendere la linea dura, riaffermando che "se vuoi la pace, prepara la guerra".

