La reazione di Lamine Yamal alla provocazione dei tifosi in aeroporto | fanno il nome di Dembélé

In un aeroporto affollato, Lamine Yamal si trova al centro di una scena imprevista: un gruppo di giovani francesi tenta di provocarlo, accusandolo di essere troppo presuntuoso e tirando in ballo il suo rivale per il Pallone d'Oro, Dembélé. La reazione di Yamal, composta ma decisa, dimostra ancora una volta la sua forza interiore. Scopri come ha risposto a questa sfida e cosa è successo dopo.

Un gruppo di ragazzi francesi provano a disturbare Lamine Yamal in aeroporto: prima lo accusano di comportarsi come una star, poi gli citano il rivale per il Pallone d'Oro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

