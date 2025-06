La Rai si difende sul caso Ranucci | Nessun provvedimento disciplinare gli abbiamo ricordato le regole

La Rai risponde alle polemiche sul caso Ranucci, smentendo qualsiasi provvedimento disciplinare nei suoi confronti. Dopo avergli ricordato le regole aziendali, l‚Äôemittente difende il conduttore di Report, sottolineando come le contestazioni riguardino partecipazioni e interviste autorizzate. La vicenda continua a far discutere, alimentando il dibattito sulla libert√† di espressione e i limiti professionali in tv. Scopriamo insieme gli sviluppi pi√Ļ recenti di questa intricata vicenda.

La Rai nega il provvedimento disciplinare al conduttore di Report, che nelle scorse ore ha pubblicato una lettera ricevuta dall'azienda in cui gli vengono contestate le partecipazioni ad altri programmi televisivi e alcune interviste. 🔗 Leggi su Fanpage.it

