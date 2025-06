La ragazza di 15 anni morta nel Salento L' autopsia | Jennifer uccisa da un' infezione polmonare

La tragica scomparsa di Jennifer Pagliara, 15 anni, nel Salento ha sconvolto tutta la comunità. L’autopsia ha rivelato che la causa della morte è stata un’infezione polmonare sfociata in una sepsi, portando a un’emorragia cerebrale fatale. Un dramma che mette in luce l’importanza di intervenire tempestivamente anche con i sintomi più subdoli, ricordandoci quanto la salute sia un bene prezioso da proteggere.

