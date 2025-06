La rabbia di Gloria Guida | Ora che è morto Alvaro Vitali è un genio quando soffriva perché non lavorava non se lo filavano

La figura di Gloria Guida si fa portavoce di una dura verità nel mondo dello spettacolo, dove i talenti spesso vengono ignorati o sottovalutati. La sua rabbia per Alvaro Vitali, scomparso e dimenticato, mette in luce l’ipocrisia di un sistema che premia superficially e dimentica chi ha dato tanto. È un grido di giustizia e di riflessione che invita a cambiare prospettiva. Continua a leggere...

Gloria Guida ha rimarcato l'ipocrisia del mondo dello spettacolo: "Sono arrabbiata, Alvaro Vitali urlava che voleva lavorare, che soffriva per la mancanza di lavoro e di proposte, nessuno lo accontentava". 🔗 Leggi su Fanpage.it

