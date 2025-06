La questura dà il benvenuto a 42 nuovi agenti di polizia

La questura di Trento ha dato il benvenuto a 42 nuovi agenti di polizia di Stato, un passo fondamentale per rafforzare la sicurezza e il servizio nella provincia. Accolti dal questore Nicola Zupo il 25 giugno, questi giovani professionisti si preparano a contribuire attivamente alla tutela dei cittadini, con assegnazioni strategiche tra Riva del Garda, Rovereto e altre zone. Un rinnovato impegno per una comunità più sicura e protetta.

Sono 42 i nuovi agenti di polizia di Stato che oggi – giovedì 25 giugno – sono stati accolti dal questore Nicola Zupo alla questura di Trento per un incontro di benvenuto. Di questi, 13 saranno assegnati al commissariato di Riva del Garda, 12 verranno collocati presso il commissariato di Rovereto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: questura - benvenuto - agenti - polizia

La Questura di Bergamo dà il benvenuto al commissario capo Nancy Perrotta - La Questura di Bergamo dà il benvenuto al nuovo Commissario Capo Nancy Perrotta, figura di spicco pronta a rafforzare il nostro impegno nella tutela della comunità .

Due nuovi funzionari alla Questura di Lecco Nei giorni scorsi, sono stati assegnati alla Questura di Lecco due nuovi funzionari provenienti dal 113^ Corso di Formazione per Commissari della Polizia di Stato: il Commissario dott. Andrea Micheletti e il Commiss Vai su Facebook

ARRIVATI 7 NUOVI AGENTI IN PROVA DELLA POLIZIA DI STATO; Sette nuovi agenti in Questura a Monza: andranno a potenziare anche l’ufficio passaporti; Monza, sette nuovi agenti in forza alla Polizia di Stato.

Sette nuovi agenti in Questura a Monza: andranno a potenziare anche l’ufficio passaporti - Sette nuovi poliziotti trai 22 e i 28 anni in Questura, andranno anche ad alimentare le fila della Stradale e della Polfer ... msn.com scrive

Monza, sette nuovi agenti in forza alla Polizia di Stato - Sono arrivati martedì mattina, 24 giugno, negli uffici della Questura di Monza e della Brianza, i sette nuovi agenti in prova della Polizia di Stato che andranno a potenziare l’organico sul territorio ... Scrive mbnews.it