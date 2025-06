La pubblicità di RT ex Russia Today ai suoi documentari sanzionati dall' Ue

In un contesto in cui l'informazione indipendente è sotto attacco, i cartelloni pubblicitari di RT, ex Russia Today, apparsi a Milano, Roma e Bologna, suscitano scalpore. Promuovendo documentari sanzionati dall'UE, il canale finanziato dal governo russo sfida le restrizioni sulla libertà di stampa. Ma davvero mostrano la verità? Il loro messaggio ci invita a riflettere: fino a che punto possiamo fidarci delle fonti ufficiali?

A Milano, Roma e Bologna sono comparsi cartelloni pubblicitari di RT, ex Russia Today, canale televisivo multilingue finanziato direttamente dal governo della Russia, nei quali si promuovono i documentari prodotti dalla stessa emittente. "Loro vietano la verità, noi te la mostriamo. Trova i doc. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

