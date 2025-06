La Protezione civile Fvg cerca un nuovo direttore | al via la selezione per il Nue 112

La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia apre le porte a un nuovo capitolo: è in corso la selezione per il ruolo di Direttore del Servizio NUE 112 e Sistemi Tecnologici. Una posizione strategica che richiede competenza e visione per rafforzare la sicurezza e l’efficienza delle emergenze regionali. Se desideri contribuire a tutelare la nostra comunità, questa potrebbe essere l’opportunità che fa al caso tuo.

