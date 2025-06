La Protezione civile | A Palermo previsti 34 gradi sia domani che venerdì

Prepariamoci a vivere due giornate di caldo intenso, con temperature che raggiungeranno i 34 gradi a Palermo domani e venerdì. La Protezione civile regionale ha emesso un avviso di ondata di calore, segnalando un rischio elevato per la salute e il benessere della popolazione. È fondamentale adottare precauzioni per affrontare al meglio queste temperature elevate. Restate aggiornati e seguite i consigli ufficiali per proteggervi dal caldo estremo.

La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso per ondate di calore (si tratta del numero 123, valido dalla mezzanotte del 26 giugno e per le successive 24 ore). "Per la città di Palermo - spiegano dalla Protezione civile - è previsto, sia per domani che per dopodomani, un rischio di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

