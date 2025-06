La protesta a Melegnano per salvare i tigli a rischio taglio

A Melegnano, cittadini e ambientalisti si sono riuniti in un vibrante flashmob per salvare i tigli a rischio taglio. In piazza delle Associazioni, il coro di voci si è levato forte, chiedendo all’Amministrazione comunale di ripensare il progetto di riqualificazione e preservare questi preziosi alberi. È un gesto di sensibilità ambientale che invita tutti a riflettere sull’importanza di tutelare il nostro patrimonio verde e il futuro della città .

In piazza delle Associazioni, al centro di un progetto di riqualificazione, diversi alberi rischiano d'essere sacrificati. Un flashmob di protesta ha chiesto all'Amministrazione comunale di salvarli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

