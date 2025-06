La polizia gli piomba in casa dopo la raffica di chiamate al 112 | apre la porta e li minaccia con un pugnale

Una serata che avrebbe potuto terminare in tragedia quella di ieri a Trieste, quando un uomo con precedenti ha minacciato gli agenti con un pugnale appena arrivati in seguito a numerose chiamate al 112. La scena, tesa e inquietante, ha portato alla denuncia a piede libero dell’uomo, mentre le indagini continuano per chiarire i dettagli di questa incredibile vicenda. La polizia continua a lavorare per garantire la sicurezza della comunità , anche nelle situazioni più pericolose.

Un uomo con precedenti di legge è stato denunciato a piede libero per aver minacciato con un pugnale gli agenti di polizia intervenuti nella sua abitazione di via Piccardi. I fatti, su cui indaga la questura di Trieste e la Procura della Repubblica, sono avvenuti nella tarda serata di ieri 24. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

