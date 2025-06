La politica da bere ironia alla Festa dell’Unità | Giani Tonic LimoncElly e Spumantellassi

Tra una risata e l’altra, la Festa dell’Unità di Empoli si trasforma in un palcoscenico di ironia politica, dove i giovani Democratici sfidano convenzioni e aspettative. Con slogan pungenti e un tocco di sarcasmo, raccontano come anche la politica più seria possa essere colorata di leggerezza e creatività. E mentre i nomi dei dirigenti si trasformano in burla, la domanda che ci resta è: fino a quando questa allegria satirica continuerà a stimolare il dibattito pubblico?

Firenze, 25 giugno 2025 – “ Giani Tonic con ghiaccio per favore”. Trenta secondi dopo, il barman appoggia il drink sulla mensolina in legno. “Ecco a te cara”. Mica ci si dà del ’lei’ tra ’compagni’, siamo pur sempre alla Festa dell’Unità. Soltanto che a Empoli, i Giovani Democratici l’hanno “fatta strana”. Geniale l’irriverenza con cui i ’piddini’ hanno ribattezzato i loro dirigenti. Del resto, a Prato è appena saltato in aria il primo laboratorio politico del campo largo, a Fiesole niente festa per “mancanza di volontari”, meglio diluire l’amarezza a sorsi di.Boh, c’è oggettivamente l’imbarazzo della scelta spulciando il listone appeso al chioschino-bar, un po’ come le caramelle tutti-i gusti-più-uno che gli amanti di Harry Potter hanno imparato ad assaggiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La politica da bere, ironia alla Festa dell’Unità: “Giani Tonic”, “LimoncElly” e “Spumantellassi”

