La petizione online per il prolungamento | Gli extra-costi non devono fermare tutto

La petizione online per il prolungamento della M5 a Monza sta scalando le classifiche, dimostrando come cittadini e sostenitori non vogliano più aspettare. “La Brianza non può più essere trattata come una periferia dimenticata”, si legge nell’appello che ha già raccolto oltre mille firme. È ora di fare sentire la nostra voce: l’incontro di domani con...

"La Brianza non può più aspettare. Non può essere trattata come una periferia dimenticata". È l’appello lanciato da un gruppo di cittadini simpatizzanti dell’associazione HqMonza attraverso una petizione online su change.org. L’iniziativa, arrivata dall’inizio della settimana a un migliaio di firme, ha un titolo che parla da solo: “Prolungamento della linea metropolitana M5 fino a Monza: una scelta non più rinviabile“. L’incontro di domani con il ministro Salvini non è tecnico, ma politico, sottolineano i promotori della petizione. "Riguarda direttamente la qualità della vita di centinaia di migliaia di cittadini lombardi", aggiungono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La petizione online per il prolungamento: "Gli extra-costi non devono fermare tutto"

In questa notizia si parla di: petizione - prolungamento - extra - costi

NBA su Prime Video dal 2025: in esclusiva 87 partite a stagione, playoff e finali senza costi extra - A partire da ottobre 2025, Prime Video offrirà in esclusiva 87 partite della NBA a stagione, inclusi playoff e finali, senza costi aggiuntivi.

La petizione online per il prolungamento: Gli extra-costi non devono fermare tutto; Tre mesi senza scuola sono troppi? Petizione per cambiare calendario scolastico; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Lombardia.

La petizione online per il prolungamento: "Gli extra-costi non devono fermare tutto" - Non può essere trattata come una periferia dimenticata". Riporta ilgiorno.it

M5, prolungamento per Monza: extra-costi ancora da coprire. E i tempi si allungano - Il Giorno - E i tempi si allungano Altro che investimenti ulteriori: al momento la manovra del governo prevede tagli al progetto per i prossimi tre ... Si legge su ilgiorno.it