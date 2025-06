La partita più divertente dell’anno che non avete visto VIDEO

Se pensavate di aver visto tutto nel mondo del calcio, preparatevi a cambiare idea. La semifinale Under 19 tra Spagna e Germania, descritta dal New York Times come la partita più divertente dell’anno, è un vero capolavoro di emozioni e spettacolo. Per chi se la fosse persa, niente paura: gli highlights extended sono qui per regalarvi quei quindici minuti di pura adrenalina. Non lasciateveli sfuggire!

“Proprio quando pensavi di aver visto tutto ciò che il calcio ha da offrire”, scrive il New York Times, ecco che arriva Spagna-Germania, semifinale dell’Europeo Under 19. La partita più divertente dell’anno (ma forse di sempre) che non avete visto. Quei pochi fortunati che l’hanno guardata in diretta la raccontano al bar. Gli altri la stanno recuperando con gli highlights, che vi proponiamo nella versione extended perché meritano un quarto d’ora del vostro tempo (ma anche solo i gol andranno benissimo). Spoiler: è successo di tutto. E’ finita 6-5 dopo i supplementari. Con un rigore sbagliato, un autogol disastroso, due diverse triplette, un gol su calcio d’angolo, tre gol (quasi decisivi) nei minuti di recupero, quattro nei tempi supplementari e il gol della vittoria al 119° minuto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La partita più divertente dell’anno che non avete visto (VIDEO)

