La parolaccia il fiume di meme l' ossessione-Obama | Trump le ore folli

L’ossessione del Nobel per la Pace, per eguagliare Obama, e la citazione del film di Clint Eastwood per insultare Ocasio-Cortez . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La parolaccia, il fiume di meme, l'ossessione-Obama: Trump, le ore folli

In questa notizia si parla di: ossessione - obama - parolaccia - fiume

Tragedia al raduno di Supercar: Ferrari da 300 mila euro esce di strada, si ribalta e si schianta in un fiume, morti i due passeggeri - Un'escursione tra le meraviglie naturali del nord della Spagna si è trasformata in una tragedia. Durante un raduno di supercar, una Ferrari 488 da 300.

La prima parolaccia detta da un presidente, il fiume di meme, la citazione di Clint Eastwood e l'ossessione-Obama: le ore folli di Trump.

La prima parolaccia detta da un presidente, poi un fiume di post: le ore folli di Trump - L’ossessione del Nobel per la Pace, per eguagliare Obama, e la citazione del film di Clint Eastwood per insultare Ocasio- Secondo msn.com

"Trump e la strana ossessione per le dimensioni... delle folle": Barack Obama infiamma Convention e web VIDEO - Blitz Quotidiano - Sta diventando virale sui social media il gesto che Barack Obama ha fatto parlando della “strana ossessione di Trump per le dimensioni delle folle”. Si legge su blitzquotidiano.it