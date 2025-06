La parolaccia il fiume di meme l' ossessione-Obama | le ore folli del presidente Usa

Tra parolacce, meme virali e ossessioni politiche, si dipana il groviglio delle figure pubbliche di oggi. Dall'infatuazione per il Nobel alla rincorsa di eguagliare Obama, fino alle citazioni taglienti di Clint Eastwood contro Ocasio-Cortez, il panorama mediatico si trasforma in un fiume in piena di immagini e parole che riflettono più che mai le nostre passioni e contraddizioni. È il riflesso di un'epoca dove ogni episodio diventa un capitolo di una narrazione collettiva.

L'ossessione del Nobel per la Pace, per eguagliare Obama, e la citazione del film di Clint Eastwood per insultare Ocasio-Cortez .

