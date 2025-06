La parodia che mi hanno fatto? Estrema col naso adunco e il piedone Un bambino per strada mi ha consolato Mia madre si è divertita | Monica Setta su Giulia Vecchio

...espresso il mio pensiero e il mio senso dell’umorismo, senza alimentare polemiche o tensioni. La comicità, anche quando pungente, può essere un modo per riflettere su noi stessi e regalarci sorrisi, e io sono la prima a riconoscere il valore di una parodia ben fatta. La risata è un ponte che unisce, non una barriera da erigere. E quindi, continuerò a prendere con leggerezza queste interpretazioni, perché alla fine, il vero divertimento sta nel sapersi prendere in giro con eleganza e spontaneità.

Monica Setta è tornata in prima serata ieri su Rai2 con Storia al bivio show e oggi torna a parlare della parodia – “estrema”, la definisce – che Giulia Vecchio ha fatto di lei. Smentendo un’indiscrezione che circolava da qualche settimana tra gli addetti ai lavori: che avesse sporto denuncia contro l’attrice e cantante che la imita al GialappaShow. “Non ho denunciato nessuno, tantomeno la trasmissione di Tv8 che trovo divertente. Ho solo presentato un esposto contro gli odiatori sul web che mi hanno riempito di offese”, precisa in un’intervista al Corriere della Sera. Che l’imitazione della Vecchio non le sa piaciuta non è un mistero, lo ha esplicitato diversi mesi fa e lo ribadisce di nuovo tanto da definirla “una pietra sul cuore”: “Una parodia estrema, mi ha fatto col naso adunco e il piedone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La parodia che mi hanno fatto? Estrema, col naso adunco e il piedone. Un bambino per strada mi ha consolato. Mia madre si è divertita”: Monica Setta su Giulia Vecchio

«Mi difendo dagli odiatori del web».

