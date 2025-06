La palermitana morta a Vienna per la polizia austriaca il caso è chiuso | Si è suicidata

Il dramma di Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana deceduta a Vienna, ha scosso l’opinione pubblica. La polizia austriaca chiude il caso 232 come suicidio, dopo un’agonia breve e testimonianze che indicano un gesto estremo. Ma le domande rimangono: cosa ha portato Aurora a questa decisione? La verità si cela forse oltre le apparenze, aprendo uno spiraglio di mistero su questa tragica vicenda.

Per la polizia austriaca il caso di Aurora Maniscalco potrebbe già considerarsi chiuso: l'hostess palermitana di 24 anni morta lunedì al General hospital di Vienna, dopo un’agonia durata poco più di un giorno, si sarebbe suicidata. Dei testimoni, intorno all'una, l’avrebbero vista lanciarsi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Vienna, morta hostess palermitana precipitata dal terzo piano - Una tragedia sconvolge Vienna: Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana di 24 anni, ha perso la vita dopo essere precipitata dal terzo piano di un edificio.

