La paladina dei disabili di Crema Cristina Piacentini | C’è un elenco dei locali con i cani benvenuti per noi soltanto gradini

A Crema, città dal cuore solidale, le possibilità per i disabili di godersi un momento di relax sono ancora troppo poche. Cristina Piacentini, paladina dei diritti dei disabili e presidente di Zero Barriere, ci guida alla scoperta di locali accessibili e a misura di tutti, anche con il sorriso. Perché l’inclusione si conquista passo dopo passo, e noi vogliamo aiutarti a trovarli. Ecco un elenco di posti dove i cani sono benvenuti, e soltanto gli scalini sono solo un ricordo.

Crema (Cremona), 25 giugno 2025 – “Una volta dovevo comprare un reggiseno ma il negozio, per me che giro in sedia a rotelle, era inaccessibile. La commessa me lo ha portato fuori. Peccato che dovevo provarlo”. Lo racconta divertita Cristina Piacentini, presidente di Zero Barriere e paladina dei diritti dei disabili. Con lei siamo andati a bere un caffè in città. Ma dove? Perché a Crema si possono contare sulle dita di una mano bar e ristoranti dove i disabili possono entrare in modo autonomo. La denuncia . “Una situazione impossibile”, dichiara Cristina Piacentini. L’elenco è lungo: marciapiedi inaccessibili, assenza di scivoli agli incroci, ingressi dei negozi con scalini, percorsi pubblici a ostacoli, location con eventi inaccessibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it