La pace che cerchiamo all’Oscar | Ascoltiamo gli altri senza pregiudizi

Una questione di anima e di angeli e di spiritualità. Ma senza dogmi. E con i piedi ben piantati nella contemporaneità. Che poi è la matrice originaria de Gli Incamminati, da Testori in avanti, oltre quarant’anni di teatro e di confronto (serrato) sui linguaggi. Come è evidente anche nella nuova stagione pensata dal centro di produzione per il progetto deSidera, ovvero il cartellone 2526 dell’ Oscar di via Lattanzio e dal Teatro degli Angeli in via Colletta. Doppia sala. Per una visione ramificata, diretta da Gabriele Allevi, Luca Doninelli e Giacomo Poretti. Capaci di ritagliarsi un proprio posticino nella complessa galassia artistica milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it