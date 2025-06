La nuova partnership sulla difesa tra Ue e Canada è anche un messaggio agli Usa

Bruxelles e Ottawa rafforzano la loro alleanza, segnando un passo deciso verso una difesa comune più integrata. Durante un incontro di alto livello, il Primo Ministro canadese Mark Carney ha firmato un accordo che crea una "Defence and Security Partnership" tra Canada e Unione Europea, rispondendo alle sfide di un mondo in rapido mutamento. Questa nuova alleanza non solo avvicina le due entità, ma invia anche un chiaro messaggio agli Stati Uniti: l’Europa e il Canada sono pronti a collaborare più strettamente per garantire sicurezza e stabilità globale.

Durante la serata di lunedì 23 giugno, in occasione di un incontro con alcune figure apicali europee, il primo ministro canadese Mark Carney ha firmato il documento che stabilisce l'istituzione di una "defence and security partnerhsip" tra il Canada e l'Unione europea in risposta a un contesto globale sempre più complesso e minaccioso. Il documento stabilisce una cooperazione strutturata in svariati ambiti che vanno dalla mobilità militare e dalla sicurezza cibernetica alla lotta alle minacce ibride e alla disinformazione, al contrasto al terrorismo, al controllo degli armamenti, e ancora alla sicurezza marittima, allo spazio, alle tecnologie emergenti e alla sicurezza climatica.

