La nuova mostra presso la stazione ferroviaria che raggruppa diversi linguaggi artistici

La nuova mostra presso la stazione ferroviaria di Cervia invita i visitatori a un viaggio tra molteplici linguaggi artistici, unendo pittura, scultura e installazioni in un dialogo coinvolgente. Promossa dall’Associazione Il Menocchio, l’esposizione, dal 26 giugno al 27 luglio nella sala Stazione Aperta, celebra la creatività ispirata alla figura di Domenico Scandella, offrendo un’esperienza culturale che stimola l’immaginazione e il cuore. Un’occasione imperdibile per scoprire l’arte in un contesto unico.

L’Associazione Il Menocchio presenta la sua mostra collettiva, che si tiene dal 26 giugno al 27 luglio presso la sala espositiva Stazione Aperta, situata nei locali della storica stazione ferroviaria di Cervia. Ispirata alla figura di Domenico Scandella – detto “il Menocchio” – l’associazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

