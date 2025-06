La nuova missione di Renzo Furlan | portare Tyra Grant al vertice mondiale dopo Jasmine Paolini

la guida esperta di Renzo Furlan, deciso a portare questa giovane promessa italiana ai vertici del tennis mondiale. Dopo aver contribuito al successo di Jasmine Paolini, Furlan ora punta a creare un duo infuocato che possa lasciare il segno nel panorama internazionale. Con passione e determinazione, il coach toscano sta plasmando il futuro del nostro tennis, dimostrando ancora una volta che i sogni possono diventare realtĂ .

Dopo aver portato Jasmine Paolini a due finali Slam, all'oro olimpico in doppio e al vertice del tennis mondiale, Renzo Furlan si lancia in una nuova missione, creando un nuovo duo che fa sognare il tennis italiano. L'allenatore toscano, infatti, sta seguendo da vicino Tyra Caterina Grant, l'astro nascente azzurro, che ha giĂ esordito da italiana proprio agli Internazionali a Roma. Tyra Caterina, infatti, ha cominciato la sua carriera sotto bandiera americana, seguendo la nazionalitĂ del papĂ Tyrone, ex giocatore di basket anche del nostro campionato. La diciassettenne, però, ha sempre avuto un legame speciale con l'Italia e non solo perchè è nata a Roma, ma anche perchè si è sempre allenata e si è formata come giocatrice nel nostro paese.