La Notte Rossa nel cuore della città Musica spettacoli e giochi per tutti

Arte, cultura, musica e solidarietà nel cuore della città: è la Notte Rossa. Tredicesima edizione, domenica 29 giugno, per la serata promossa e organizzata da Avis Pistoia che a partire dalle 18 porterà nel centro storico impegno civile, intrattenimento e socialità. L’evento, con il patrocinio del Comune di Pistoia e della Regione Toscana, replica il successo dello scorso anno con una nuova serata dedicata a Nostalgia 90- lo show anni Novanta, realizzata grazie al sostegno di numerose realtà del territorio. Con il fulcro in piazza del Duomo, si estenderà poi in molti altri punti del centro storico, animati da incontri, concerti, spettacoli, giochi per bambini e attività di intrattenimento per tutte le età. 🔗 Leggi su Lanazione.it