La nota di Modena Volley Storci | Valutazione approfondita E avremo una squadra femminile

Modena Volley conferma il suo impegno nel rendere il PalaPanini un cuore pulsante dello sport modenese, non solo durante la stagione, ma tutto l'anno. La societĂ crede nel ruolo di questo impianto come centro nevralgico per la pallavolo e lo sport in generale, valorizzandone le potenzialitĂ attraverso eventi e iniziative. In merito alla nota di Volley Academy Modena, la societĂ desidera precisare la propria posizione, ribadendo il suo focus sullo sviluppo e la crescita del settore femminile.

Modena Volley "crede nel ruolo del PalaPanini come luogo vivo e pulsante per 365 giorni all’anno, centro nevralgico per la pallavolo e punto di riferimento dello sport modenese, non solo durante la stagione sportiva stessa, ma anche attraverso eventi, manifestazioni e progettualitĂ che ne valorizzino pienamente le potenzialitĂ . In quest’ottica, e in merito alla nota diffusa da Volley Academy Modena, la societĂ desidera precisare la propria posizione sul tema della gestione del PalaPanini stesso". "Il tempo trascorso dalla prima richiesta di Volley Academy Modena alla nostra risposta è stato necessario – spiega Christian Storci (nella foto) – per fare una valutazione economica e organizzativa approfondita che ci consentisse di avere tutti gli elementi per prendere una decisione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La nota di Modena Volley. Storci: "Valutazione approfondita. E avremo una squadra femminile»

In questa notizia si parla di: modena - volley - nota - storci

Modena Volley: Settimana decisiva per il passaggio di quote ai fratelli Storci - Settimana cruciale per Modena Volley: si attende entro venerdì la conferenza stampa che annuncerà il passaggio di quote ai fratelli Christian e Michele Storci.

(? Pierfrancesco Catucci) Si accende la polemica tra Volley Modena femminile e Modena Volley maschile per l’utilizzo del PalaPanini, uno dei templi della pallavolo italiana. La società femminile, neopromossa in serie A2, ne chiede l’utilizzo. La maschile, c Vai su Facebook

Christian Storci interviene sulla gestione del PalaPanini e progetti futuri; VOLLEY MODENA: MODENA VOLLEY CHIUDE LE PORTE DEL PALAPANINI. LA NOTA STAMPA.; Modena Volley, ipotesi nuova proprietĂ : la maggioranza alla famiglia Storci.

La nota di Modena Volley. Storci: "Valutazione approfondita. E avremo una squadra femminile» - Modena Volley "crede nel ruolo del PalaPanini come luogo vivo e pulsante per 365 giorni all’anno, centro nevralgico per ... Scrive msn.com

Modena Volley maschile nega l'utilizzo del palazzetto alla squadra femminile: «Atteggiamento patriarcale» - Il presidente della Lega Volley femminile: «Per i maschietti la pallavolo femminile è ancora uno sport minore». Come scrive corriere.it