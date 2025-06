La Nef ecco Pizzichini | Il progetto è intrigante

La Nef Re Salmone Volley Libertas Osimo conferma il suo spirito ambizioso con due acquisti di grande impatto in soli due giorni. Dalla potenza di Federico Ferrini in banda, alla freschezza e esperienza di Matteo Pizzichini nel ruolo di centrale, il progetto 232 si arricchisce di talenti pronti a fare la differenza. Il futuro si prospetta ancora più entusiasmante: scopriamo insieme cosa riserverà questa nuova stagione!

Doppio colpo in due giorni per La Nef Re Salmone Volley Libertas Osimo. Dalla banda, dove schiaccerà Federico Ferrini, al centro, con l’innesto di un altro pezzo pregiato come Matteo Pizzichini, classe 1996, centrale, nella sua carriera dopo aver iniziato nelle giovanili della Lube Macerata ha esordito in prima squadra con la Paoloni Appignano per poi disputare campionati in A2 e A3 con diverse squadre (Catania, Lagonegro, Tuscania, Palmi, Ottaviano Med Store Macerata tra le altre). Nell’ultima stagione ha indossato la casacca di Sabaudia in A3 - quella serie dove sogna di giocare Osimo raggiunta quest'anno, ma salutata dopo poche settimane - e porterà tutta la sua esperienza al servizio dell’organico di coach Giacomo Giganti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it