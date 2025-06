La Nato si piega a Trump | Sì al 5% del Pil in spese per la difesa

Durante il recente vertice Nato, Donald Trump ha celebrato un risultato storico: gli alleati si sono piegati alla sua volontà, impegnandosi a raggiungere il 5% del Pil in spese militari. Un successo che rafforza il suo credo di influenza e leadership, anche se solleva interrogativi sulla reale coesione dell’alleanza. La domanda ora è: questa decisione cementa davvero la sicurezza collettiva o apre a nuovi equilibri di potere?

Per Donald Trump il vertice Nato è stato "fantastico", "un grande successo". Il presidente degli Stati Uniti, in effetti, ha ottenuto tutto ciò che voleva, con gli alleati che si sono piegati alla sua volontà e hanno deciso di accettare di raggiungere il 5% del Pil in spese militari. Le conclusioni del vertice Nato ribadiscono il "ferreo impegno per la difesa collettivo", gli investimenti del 5% del Pil per la difesa e la sicurezza entro il 2035 e il pieno sostegno all'Ucraina nella guerra contro la Russia, definita "una minaccia a lungo termine", pur senza condannare l'aggressione di Mosca e non citando neanche l'ipotesi dell'ingresso di Kiev nell'alleanza.

