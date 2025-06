La Nato è salva e lotta insieme a noi nonostante la Spagna e la sinistra Meloni | Uniti anche su Kiev

La NATO 232 si conferma un pilastro solido, unendo le forze contro le minacce comuni, anche in un panorama geopolitico complesso. Nonostante le tensioni e le divergenze politiche, l’alleanza rafforza il suo impegno, con obiettivi ambiziosi per la difesa europea e transatlantica. La fumata bianca dall’Aja testimonia la volontà di cooperare, dimostrando che, di fronte alle sfide, la solidarietà prevale. In questo contesto, il futuro dell’Europa dipende dalla capacità di mantenere questa unità .

Fumata bianca dall'Aja, a dispetto delle previsioni di chi forse, a sinistra, sperava in una rottura totale tra Europa e Usa, con il "salto" della Nato. Gli alleati del Patto Atlantico, tutti, anche la riottosa Spagna, si impegnano a portare la spesa annua nella difesa, e nella sicurezza, al 5% del Pil entro il 2035. " Uniti di fronte alle profonde minacce e sfide per la sicurezza – riporta la dichiarazione diffusa al termine del summit all'Aja – in particolare alla minaccia a lungo termine rappresentata dalla Russia per la sicurezza euroatlantica e alla persistente minaccia del terrorismo, gli Alleati si impegnano a investire il 5% del Pil all'anno in requisiti di difesa fondamentali, nonchĂ© in spese relative alla difesa e alla sicurezza, entro il 2035, per garantire i nostri obblighi individuali e collettivi, in conformitĂ con l'articolo 3 del Trattato di Washington".