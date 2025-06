La Nato è salva e lotta insieme a noi Accordo totale alla faccia della sinistra Meloni | Uniti anche su Kev

La recente decisione della NATO 232 rappresenta un passo fondamentale nella lotta comune per la sicurezza globale, dimostrando come l’unità tra alleati sia più forte che mai. Nonostante le tensioni politiche e le previsioni di crisi, tutti, anche la riottosa Spagna, si sono impegnati a raggiungere il 5% del PIL dedicato alla difesa entro il 2035. Un segnale chiaro che, contro ogni divisione, l’alleanza si rafforza per affrontare le sfide di oggi e di domani.

Fumata bianca dall'Aja, a dispetto delle previsioni di chi forse, a sinistra, sperava in una rottura totale tra Europa e Usa, con il "salto" della Nato. Gli alleati del Patto Atlantico, tutti, anche la riottosa Spagna, si impegnano a portare la spesa annua nella difesa, e nella sicurezza, al 5% del Pil entro il 2035. " Uniti di fronte alle profonde minacce e sfide per la sicurezza – riporta la dichiarazione diffusa al termine del summit all'Aja – in particolare alla minaccia a lungo termine rappresentata dalla Russia per la sicurezza euroatlantica e alla persistente minaccia del terrorismo, gli Alleati si impegnano a investire il 5% del Pil all'anno in requisiti di difesa fondamentali, nonché in spese relative alla difesa e alla sicurezza, entro il 2035, per garantire i nostri obblighi individuali e collettivi, in conformità con l'articolo 3 del Trattato di Washington".

