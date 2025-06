La Nato aumenta le spese militari al 5% | da dove prenderemo i soldi? | il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso

La NATO ha deciso di aumentare le spese militari fino al 5% del PIL, una mossa che solleva numerosi interrogativi: da dove arriveranno i fondi necessari? Nel nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", il podcast di Fanpage.it in onda ogni giorno alle 18.00, analizziamo le implicazioni di questa decisione e cosa potrebbe comportare per tutti noi. Non perdere l'approfondimento: continua a leggere.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia piĂą importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dell'ultimo vertice Nato, in cui i leader dell'Alleanza Atlantica (sotto spinta di Trump) hanno deciso di aumentare ulteriormente le spese militari, fino ad arrivare al 5% del Pil. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L'Italia ha attualmente destinato il 2% del proprio PIL alle spese per la difesa, ma la NATO ha fissato un obiettivo ambizioso: un incremento al 5%.

