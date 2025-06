La Nato alza l' asticella | la spesa per la difesa aumenta al 5 per cento del Pil Trump soddisfatto

La NATO alza l’asticella: la spesa per la difesa cresce fino al 5% del PIL, un passo deciso verso una sicurezza rafforzata. La conferma arriva dall’ultimo vertice a L’Aia, dove tutti i 32 paesi si sono impegnati a raggiungere questo obiettivo entro il 2035. Un segnale chiaro di unità e determinazione, che suscita soddisfazione anche da parte di Trump, e che segna un nuovo capitolo nella politica di difesa europea e globale.

