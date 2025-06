La morte del piccolo Michael la tragedia di Matteo | due comunità sotto shock

Due comunità sconvolte si trovano a dover affrontare una drammatica perdita: la morte del piccolo Michael e la tragedia di Matteo. Il silenzio delle cicale nel bosco di via Cappuccini, a Cologne, è stato improvvisamente spezzato dalle terribili scoperte di mercoledì mattina. L’intera area si ferma a riflettere su un dolore che unisce due storie di sofferenza e speranza. Un tragico richiamo alla fragilità della vita, che ci invita a non perdere mai di vista l’importanza di stare vicini.

Il frinire delle cicale nel bosco di via Cappuccini, a Cologne, ai piedi del Monte Orfano, si è interrotto alle 11.20 di mercoledì, quando gli uomini impegnati nelle ricerche hanno intravisto la sagoma di un corpo. Era quello di Matteo Formenti, 37 anni, assistente bagnanti di Chiari, scomparso. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

