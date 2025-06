La moda non è un mestiere per cuori solitari

La moda non è solo un mestiere per cuori solitari, ma un palcoscenico di storie intricate e sorprendenti. Come quella di Patrizia Sardo, che tra scherzi, scherni e ammirazione, ha incrociato il cammino di Antonio Marras in un pomeriggio di febbraio, dando inizio a una narrazione fatta di passione, scelte e destini intrecciati. Un racconto che dimostra come l’amore e le decisioni più importanti spesso siano scritte nel nostro destino fin dall’adolescenza.

Ci sono tanti episodi, momenti e comportamenti in base ai quali una donna come Patrizia Sardo non avrebbe mai dovuto sposare uno come Antonio Marras, che lei si diverte da sempre a chiamare – per scherzo, scherno, ammirazione (o amore?) – e a scrivere tutto attaccato: antoniomarras. O forse no, perché, probabilmente, era già tutto stabilito in quel pomeriggio di sole di febbraio quando lei, allora quattordicenne, percorrendo via Manzoni con la tuta da aviatore del padre addosso (“fedele al motto che la semplicità premia sempre”), lo incontra per la prima volta. Più grande di due anni, indossava un maglione celeste di Topolino e aveva la testa piena di ricci che lo facevano assomigliare a Battisti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La moda non è un mestiere per cuori solitari

In questa notizia si parla di: moda - mestiere - cuori - solitari

Loro Piana sfida le scuole di moda, i vincitori del Knit Design Award 2025 - Loro Piana sfida le scuole di moda con il Knit Design Award 2025, trasformando il lino in un tessuto invernale.

POP & MEET: L’Evento che Celebra Moda, Design e Connessioni Umane a Milano. Dal 16 al 18 maggio, Ca?è Centrale Agency è tornata a Milano con un evento che ridefinisce il concetto di pop-up: POP & MEET. Location: Corso Garibaldi 117, con ingresso Vai su Facebook