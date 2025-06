La mini serie su Livatino Michele Placido rivela | Incontrai Papa Bergoglio che voleva notizie

La mini serie su Livatino, interpretata da Michele Placido, svela un episodio sorprendente: il regista rivela di aver ricevuto una chiamata da Papa Bergoglio, che desiderava conoscere dettagli sulla produzione. Un gesto che impreziosisce ulteriormente questa narrazione, intrecciando il grande schermo con il mondo della Chiesa. La serie, "Il giudice e i suoi assassini", promette di essere un ritratto intenso e coinvolgente del giudice antimafia. Un'opera da non perdere, capace di far riflettere e emozionare.

"Due o tre anni fa mi chiamò in Vaticano Papa Bergoglio. Penso volesse conoscere chi avrebbe diretto la serie su Rosario Livatino". Lo ha rivelato l'attore e regista Michele Placido parlando de "Il giudice e i suoi assassini", la miniserie in quattro puntate da 50 minuti (divise in due serate).