La mia ultima storia per te

La mia ultima storia per te ci trasporta tra le vie di Roma, dove il cuore si perde e si ritrova tra ricordi e passioni. Andrea, con la sua voce irresistibile e il sorriso nascosto tra le pieghe del passato, ci guida attraverso un viaggio di emozioni profonde e scoperte inattese. Tra risate e nostalgie, ci svela come il primo amore possa lasciare un’impronta indelebile, ricordandoci che talvolta, le storie più belle sono quelle che portiamo dentro. Gli...

Boy meets girl, ma in " ", di Sofia Assante, lui ha la voce convincente e irresistibile di un ragazzo romano cresciuto fra l’osteria del padre e i piani alti dello stesso palazzo del centro storico, dove vive Elettra. È Andrea che racconta la storia, quando ormai è adulto o quasi (ha ventisei anni), e da una parte prende in giro il sé ragazzino, dall’altra prende sul serio quell’amore nato alla fine dell’infanzia. Gli amori impossibili sono un privilegio dell’adolescenza, ostacolati da incapacità di comunicare, imbarazzi e anche differenze di classe sociale. Attraverso l’amore di Andrea ed Elettra, Sofia Assante – questo è il suo primo romanzo – racconta la fatica della crescita, la ricerca dell’intensità assoluta, la scoperta di sé stessi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La mia ultima storia per te

