La messa a Bibbiano, sollevata in modo così polemico, rischia di diventare un episodio divisivo e fuori luogo. La Chiesa dovrebbe mantenere una posizione di neutralità e dialogo, evitando di trasformarsi in una forza di parte nei confronti di questioni delicate. È fondamentale che l’istituzione religiosa si concentrino sulla pace e sull’unità, piuttosto che su gesti che potrebbero alimentare divisioni. Solo così potrà continuare a svolgere il suo ruolo di guida spirituale e morale per la comunità.

Reggio Emilia, 25 giugno 2025 – Questa messa proprio “non s’ha da fare”, avrebbe scritto il Maestro Alessandro Manzoni, parafrasando il noto e non benevolo invito rivolto dai Bravi di Don Rodrigo al povero don Abbondio. Decisamente meno titubante, e sul tema già in passato piuttosto deciso, è invece il presule della parrocchia del Sacro Cuore, don Davide Poletti, che questa sera officerà la celebrazione eucaristica per “il processo di Bibbiano”. Un evento che non è andato giù al mondo della politica reggiano, in particolare al centrodestra e a uno dei suoi esponenti storici, Marco Eboli, che ha segnalato l’accaduto appellandosi al vescovo Morandi “affinché, come ci ha invitato Papa Leone XIV la Chiesa ritrovi l’unità in Cristo evitando di trasferire i conflitti politici al suo interno”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La messa su Bibbiano: “Del tutto fuori luogo. La Chiesa non diventi una realtà di parte”

