La mamma di Monia Del Pero la ragazza uccisa dal fidanzato nel 1989 | I giudici aspettano che io muoia

La vicenda di Gigliola Bono, madre di Monia Del Pero, getta un'ombra di ingiustizia sulla giustizia italiana. Dopo decenni di attesa e speranza, la sua lotta per ottenere verit√† e giustizia sembra ancora senza risposta certa. La sua testimonianza ci ricorda quanto sia fondamentale che i diritti delle vittime siano rispettati e che il sistema giudiziario lavori con trasparenza e tempestivit√†. √ą ora che si faccia chiarezza, perch√© nessuno dovrebbe aspettare inutilmente di morire per vedere riconosciuti i propri diritti.

Brescia ‚Äď ‚ÄúHo capito che i giudici¬†aspettano che io muoia per poter chiudere la vicenda senza¬†decidere". Cos√¨ Gigliola Bono, la mamma di Monia Del Pero,¬†bresciana uccisa dal fidanzato a 19 anni nel 1989, dopo che la¬†Cassazione ha rinviato a luglio 2026, "senza alcuna motivazione¬†ma solo spiegando che si tratta di¬†un¬†rinvio¬†d'ufficio",¬†l'udienza prevista per domani per discutere sulla richiesta che la donna porta avanti da 20 anni: che le famiglie delle vittime¬†di femminicidio vengano riconosciute dallo Stato al pari delle¬†vittime di mafia e terrorismo.¬† La battaglia. Il fidanzato della figlia venne condannato a 11 anni e otto¬†mesi di cui cinque anni passati in carcere "e il giorno dei¬†funerali era gi√† ai domiciliari" ricorda la donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it