La madre di Chiara Cainelli | Non vedo mia figlia dalla fine del GF Dio la farà pagare a lei e ad Alfonso

Le durissime parole di Rossy Rodriguez, madre di Chiara Cainelli, postate su Facebook. “Non auguro a nessuno un fidanzato come Alfonso D’Apice, non vedo mia figlia della fine del GF”, si legge nel commento. Poi l'aggiunta di una frase destinata a far discutere: “Dio la farà pagare a entrambi”. 🔗 Leggi su Fanpage.it