la macchina dei soccorsi ha funzionato bene

In momenti di crisi, la prontezza e l’efficienza delle squadre di soccorso fanno la differenza tra tragedia e salvezza. La recente gestione di un incendio importante a Cattolica ne è la prova concreta: un intervento tempestivo e coordinato ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando quanto sia fondamentale mantenere e potenziare una presenza capillare sul territorio. La sindaca Foronchi, con determinazione, testimonia l’efficacia di questa macchina dei soccorsi, sottolineando il valore della preparazione e dell’impegno condiviso.

"È stato un incendio importante, gestito tuttavia alla perfezione, grazie al tempestivo intervento dei soccorsi di un presidio ben attrezzato sul territorio, che sottolinea l'importanza di mantenere e anzi ampliare la presenza di una squadra, tra pompieri, vigili, ambulanze e carabinieri, in un comune come Cattolica ". Fazzoletto al volto per schermarsi dal fumo ancora denso, è rassicurante la sindaca Franca Foronchi mentre osserva le operazioni di spegnimento e bonifica del maxi incendio all'ex hotel Haway. "Sono intervenuta insieme con l'assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni appena abbiamo saputo della gravità della situazione – continua la prima cittadina –.

