La Lupara giudiziaria di Cateno De Luca niente risarcimento danni all' ex procuratore Barbaro

La vicenda della "lupara giudiziaria" di Cateno De Luca si conclude senza risarcimento né pene detentive, ma con una multa sospesa. Una decisione che chiude un capitolo lungo e complesso della politica calabrese, lasciando intatto il dibattito sulla giustizia e sulla responsabilità. Mentre la legge fa il suo corso, resta da chiedersi quale impatto avrà questa sentenza sul futuro amministrativo e personale dell’ex sindaco di Messina...

“Niente risarcimento del danno, niente pena detentiva, solo una multa di 5000 euro che non dovrà nemmeno pagare per applicata sospensione condizionale”. Si chiude così davanti alla Corte d’Appello di Reggio Calabria l’annosa disputa giudiziaria che per anni ha coinvolto l’ex sindaco di Messina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it