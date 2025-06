La lumaca killer che fa strage di cani | Parassita pericoloso anche per l' uomo

In Australia, un pericolo crescente sta allarmando pet lover e cittadini: la diffusione della 'lumaca killer', un parassita mortale per cani e potenzialmente dannoso anche per l’uomo. Questo verme, noto come Angiostrongylus cantonensis, rappresenta una minaccia silenziosa che si aggira tra le foglie e le strade del paese. La lotta contro questa minaccia richiede attenzione, consapevolezza e interventi tempestivi per garantire la sicurezza di tutti.

In Australia è allarme per la diffusione della cosiddetta 'lumaca killer' o verme polmonare del ratto (Angiostrongylus cantonensis): un parassita letale per i cani e pericoloso anche per gli esseri umani. Allarme "lumaca killer" in Australia Secondo una nuova ricerca dell’Università di. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - La "lumaca killer" che fa strage di cani: "Parassita pericoloso anche per l'uomo"

In questa notizia si parla di: lumaca - killer - cani - parassita

Lumache killer, cosa sappiamo del parassita che uccide i cani. Rischio contagio anche nell’uomo - L'Australia è in allarme per la diffusione della "lumaca killer", un parassita chiamato Angiostrongylus cantonensis, che sta colpendo i cani e potrebbe rappresentare una minaccia anche per gli esseri umani.

Translate post"Lumache killer" fanno strage di cani, parassita rischia di diventare letale per l’uomo #lumacakiller #cani #uomo #salute #24giugno Vai su X

Il parassita Angiostrongylus causa gravi danni neurologici. Il caso di Sam Ballard morto dopo aver mangiato una lumaca per scommessa Vai su Facebook

La lumaca killer che fa strage di cani: Parassita pericoloso anche per l'uomo; Australia, allarme lumache killer: fanno strage di cani e sono pericolose anche per l'uomo; Lumache killer, scatta l’allarme in Australia: fanno strage di cani ma rischio anche per l’uomo.

Lumache killer, cosa sappiamo del parassita che uccide i cani. Rischio contagio anche nell’uomo - È anche chiamata malattia del verme polmonare del ratto: può causare gravi danni neurologici ed essere letale. Si legge su msn.com

Lumache killer, scatta l’allarme in Australia: fanno strage di cani ma rischio anche per l’uomo - Bassetti: “Colpisce le vie polmonari e può portare ... Segnala repubblica.it