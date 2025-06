La lotta all’evasione | La missione è tutelare i contribuenti onesti

Nell’ambito della lotta all’evasione fiscale, la Missione 232 si impegna a tutelare i contribuenti onesti e a garantire un sistema più equo. La cerimonia svoltasi presso la caserma dedicata al finanziere Mazzino Mori ha segnato un momento di forte impegno istituzionale, con la partecipazione delle autorità cittadine e il messaggio di solidarietà e determinazione proveniente dal vertice della Guardia di Finanza. Un passo decisivo verso un’Italia più giusta e trasparente.

La cerimonia si è svolta nella caserma, sede del comando provinciale delle Fiamme Gialle, intitolata al finanziere Mazzino Mori (medaglia di bronzo al valor militare), e ha avuto inizio con la lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e dell'ordine del giorno del comandante nazionale della Guardia di Finanza, generale di corpo d'armata Andrea De Gennaro. All'evento hanno preso parte le autorità cittadine, tra cui il prefetto Licia Donatella Messina, il procuratore Tommaso Coletta, il presidente del tribunale Stefano Billet, il questore Marco Dalpiaz, il vescovo Fausto Tardelli e il comandante provinciale dei carabinieri Fabio De Rosa.

