La Liscio Street Parade fa ballare il lungomare piazzale Kennedy trasformato in una grande balera

La Liscio Street Parade porta la magia del liscio sul lungomare di Rimini, trasformando il piazzale Kennedy in una vibrante balera a cielo aperto. Tre giorni di musica, danza e allegria coinvolgono un mare di persone, confermando il suo successo in costante crescita. Un evento unico che celebra la tradizione del folklore italiano, creando un'atmosfera indimenticabile per residenti e visitatori. E quest’anno promette di essere ancora più spettacolare...

Un mare di gente, per tre giorni consecutivi, ha partecipato alla Liscio Street Parade ideata da Giordano Sangiorgi a Rimini durante la Notte Rosa. L’evento triplica e moltiplica il successo dell'anno scorso, dell'unica grande balera e pista da ballo a cielo aperto per tre giorni di folklore. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Piazzale Kennedy diventa una gigante balera, per la Notte Rosa fa ritorno la Liscio Street Parade - Nel cuore della Notte Rosa a Rimini, il Piazzale Kennedy si trasforma in una gigantesca balera, ospitando la Liscio Street Parade dal 22 al 24 giugno.

