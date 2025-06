La lingua dei marziani ci insegna che spesso la realtà si cela dietro un velo di comico surrealismo. Non bisogna prendere tutto sul serio, perché l’umorismo è l’arma più potente per smascherare le sovrastrutture ideologiche. È ciò che ci permette di guardare oltre le apparenze e affrontare temi delicati con leggerezza e profondità. E così, tra annunci sorprendenti e provocazioni, il mondo continua a sorprenderci, ricordandoci che anche nelle questioni più serie, un sorriso può fare la differenza.

L’errore è prendere queste cose sul serio. Non perché non si tratti di cose serie, ma perché l'arma per spogliarle della pretenziosa sovrastruttura ideologica da cui sono gravate è l'umorismo. I fatti: nei giorni scorsi il Comune di Bologna ha annunciato la nascita del Laboratorio ginecologico popolare ''per rispondere alle persone con bisogni di salute sessuale e riproduttiva (donne e persone con capacità gestante, giovani cosiddetti Neet, Not in Education, Employment or Training, persone con background migratorio) offrendo loro opportunità concrete di ascolto, supporto, inclusione e orientamento''. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it