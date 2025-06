La Libia corre verso la guerra civile | i manifestanti anti-governativi minacciano la chiusura dell’impianto di gas di Mellitah

La tensione in Libia raggiunge un nuovo picco: manifestanti anti-governativi minacciano la chiusura dell’impianto di gas di Mellitah, un crocevia strategico per le risorse energetiche del Paese. La crisi politica si fa sempre più profonda, alimentando il rischio di una guerra civile. In questo scenario incerto, le prossime ore saranno decisive per il destino della stabilità libica, mentre la comunità internazionale osserva con apprensione e speranza di una soluzione pacifica.

La crisi politica in Libia si intensifica. Un gruppo di manifestanti ha minacciato di chiudere l’impianto di gas di Mellitah, strategico sito energetico situato nell’ovest del Paese, come forma di pressione contro il governo di Tripoli guidato da Abdelhamid Dabaiba. La minaccia arriva a poche ore da una manifestazione che ha visto un’ampia partecipazione popolare davanti alla sede della Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), con la presenza di cittadini provenienti da Zawiya, Janzur e altre zone dell’ovest. I manifestanti chiedono a gran voce la destituzione del governo in carica, accusato di essere incapace di far fronte al deterioramento delle condizioni politiche ed economiche del Paese. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La Libia corre verso la guerra civile: i manifestanti anti-governativi minacciano la chiusura dell’impianto di gas di Mellitah

