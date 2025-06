La Lega rilancia ma La Russa e FI netti No al terzo mandato

In un panorama politico sempre più incandescente, la corsa alle regionali in Veneto si infiamma con tensioni tra le forze di maggioranza. La Lega tenta il rilancio, mentre La Russa e Forza Italia sono categorici: nessun terzo mandato per Zaia. Un fronte compatto che potrebbe cambiare le sorti della competizione, lasciando aperta una domanda fondamentale: il futuro della leadership veneta è scritto o ancora tutto da scrivere?

Non è ancora cominciata ufficialmente, ma la campagna elettorale per le regionali in Veneto è già nel vivo. Tutto ruota attorno all'incognita pesante: Luca Zaia potrà correre ancora? La risposta, a oggi, è no. La legge lo impedisce. Ma la Lega insiste, tenta il colpo di coda con un emendamento al disegno di legge sull'adeguamento.

